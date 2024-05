Der jüngste Solist

Großen und langen Applaus durfte der jüngste Solist mitnehmen: Edoardo Kaiser ließ in „Hey Jude“ der Beatles seine Posaune erschallen und strahlte als Elfjähriger Frische aus.

Viele Höhepunkte gab es zu hören, ein besonderer dabei der Tenor Peter Kist. Der Musikstudent gab dem Stück von Elvis Presley „Can’t help falling in love“ eine einfühlsame und ausdrucksvolle Note. Der Tenor Ben Schmitz schuf mit „One more try“ von Calum Scott/George Michael ein Erlebnis des Gesangs. Über das Gitarrensolo von Jim Nutto hätte sich vermutlich auch Carlos Santana gefreut. Und „Smooth“ wurde auch durch die motivierten Schlagzeuger zu einem tollen Hinhörer.

Gleich zwei Mitwirkende durften an diesem Konzert Geburtstag feiern: Das „Happy Birthday“ in einer vollen Kirche werden die Lehrerin Ulla Vogler und der Schüler Edoardo Kaiser nicht so schnell vergessen. Mit dem gemeinsamen Segenswunsch „An Irish Blessing“ endete das Musikerlebnis des THG in der Schopfheimer Stadtkirche. Die eingenommenen Spenden gehen an den „Förderverein für Kinderkrebshilfe e.V. Freiburg“.