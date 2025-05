Schopfheim: Tigermücke brütet in Wasseransammlungen

Herkunft der Tigermücke

Die Asiatische Tigermücke stammt ursprünglich aus Südostasien. Durch den globalisierten Waren- und Reiseverkehr wird sie seit Jahrzehnten weltweit verschleppt. Erstmals in Europa sei sie in Albanien entdeckt worden. Jahre später tauchte das Insekt in Italien auf und verbreitete sich seither über den Mittelmeerraum in Richtung Norden, heißt es weiter. Im Jahr 2007 erfolgte der erste Nachweis in Deutschland auf einem Autobahnparkplatz an der A5. Seitdem wurden Vorkommen der die Asiatischen Tigermücke in Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin und Hessen nachgewiesen.

Die Tigermücke kann Krankheiten wie Dengue-Fieber, Zika oder Chikungunya übertragen. In Deutschland sei das Risiko aktuell zwar noch gering, doch durch die steigenden Temperaturen fühlt sich die Mücke auch in unserer Gegend zunehmend wohl.