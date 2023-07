Schopfheim Tim Bendzko beim Sommersound

Der Marktplatz ist gut gefüllt, die Reihen dabei nicht allzu eng gedrängt, dafür aber voll echter, zu großen Teilen weiblicher Fans: Von Anfang an begeistert mit dabei und absolut textsicher in den zahllosen Variationen über Liebe, Herz und -Schmerz sowie Leben und Sinn, die Tim Bendzko in den gut zehn Jahren seit seinem Durchbruch aus der Feder geflossen sind und die er nun in den gut zwei Konzert-Stunden auf dem Marktplatz vorträgt. Verpackt mal in fluffig-leichten Synthie-Pop, mal mit druckvollem Instrumenten-Einsatz und mächtigen Elektro-Effekten, mal im reduzierten Unplugged-Sound aus Akustik-Gitarre und intimem Gesang. Bendzkos Auftreten ist sympathisch und bescheiden: In engem Kontakt mit Band und Publikum, mit Wuschelfrisur, Grübchen-Lächeln und Schlabber-Klamotten am Leib, und trotz seiner 38 Jahre mit der Ausstrahlung eines von den Unwägbarkeiten von Welt überhaupt und Liebe im Besonderen überwältigten Jungen. Der aber zum Glück auch das humorvolle Augenzwinkern im Repertoire hat und, manchmal zumindest, die Leichtigkeit im Gepäck. So lotst Bendzko das mitsingende Publikum schon auch mal vom bedrückten „Mein liebster Schmerz bist du, du, du“ geschmeidig ins gelöste „Uns geht es heute gut, gut, gut“, und wenn Bendzko Einblick gibt in den Prozess der Textfindung, galoppiert Keyboarder Sascha schon auch mal – rein in Gedanken natürlich – auf dem weißen Ross durchs Bild.