Schopfheim Tipps und Tricks gegen Betrüger

Wo könnten bei einer zufälligen Begegnung mit einem fremden Menschen Gefahren lauern, der einem freundlich mit einer scheinbar belanglosen Bitte gegenüber tritt? Wie geht ein Täter vor, der sich speziell einen betagten Menschen als Opfer auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt ausgesucht hat? Wie reagiere ich bei einem Anruf, bei dem angeblich ein Polizist oder eine andere Amtsperson sich meldet und mir konkrete Anweisungen gibt?

Wer die typischen Vorgehensweisen von Trickdieben und Betrügern kennt – an der Haustür, am Telefon oder unterwegs –, ist eher in der Lage, die Situation besser einzuschätzen und überlegter zu handeln, heißt es in einer Mitteilung zur Veranstaltung. Damit schaffen es Betroffene, kompetent für die eigenen Interessen einzustehen und einem Täter einen Strich durch die Rechnung zu machen – ganz nach dem Motto „Bei mir?! – ohne Erfolg!“.