Schopfheim Tischtennis-Ass und Experte für Bürobedarf

Herzog hatte 1980 erstmals geheiratet und nach der Scheidung 2001 ein zweites Mal. Nach dem Ende der ersten Ehe zog er nach Schopfheim, wo er seither zuerst in Langenau, dann in Wiechs und seit vier Jahren in der Hauptstraße in Schopfheim lebt.

Neben dem Beruf war Harro Herzog stark im Sport, vor allem im Tischtennis aktiv. Eigentlich Fußballer im FC Zell, wechselte er mit 16 Jahren zum Tischtennisclub in Zell. Mit 24 Jahren wurde er dessen Vorsitzender, führte den TTC bald darauf als Spieler in die überregionale Landesliga und später als Vorsitzender sogar bis in die höchste baden-württembergische Spielklasse, die Oberliga. „De Härri“, wie er von den Sportskollegen weit über die Region hinaus genannt wird, blieb 45 Jahre TTC-Vorsitzender - so lange, bis sich der TTC vor einem Jahrzehnt auflöste und mit dem TTC Schopfheim-Fahrnau fusionierte. In Zell hatte Herzog für seinen TTC die Kult-Status erlangenden „Schlagerwettstreit“-Events begründet und 28 Jahre organisiert.

Gute Kontakte zu den Tischtennis-Kollegen aus Zeller Tagen und auch aus denen beim TTC Haagen, wo er seine Spielerkarriere vor 20 Jahren beendete, hat er immer noch.

TTC-Stammtisch

Gemeinsam macht man – nach Corona wieder möglich – Urlaub, etwa kürzlich wieder für einige Tage bei den European Championships in München, allmonatlich trifft man sich zum TTC-Stammtisch in der Schwanenstadt und in der einstigen TTC-Stammkneipe. Und auch ansonsten wird es dem Jubilar nicht langweilig. Seit Jahrzehnten ist er bei den Jedermännern der TSG Schopfheim aktiv – gemeinsame Mallorca-Urlaube und regelmäßige Stammtische daheim in Schopfheim eingeschlossen.

Im Ruhestand hält sich Herzog auf dem Heimtrainer und mit ausgiebigen Spaziergängen, vorzugsweise rund um Wiechs, fit. Und ein weiteres großes Hobby ist der SC Freiburg, für dessen Spiele der Jubilar seit Jahren eine Dauerkarte besitzt - und manchmal auch Auswärtsspiele des SC besucht. Den runden Geburtstag feiert Harro Herzog heute mit „offenen Türen“ in der Hauptstraße 4 in Schopfheim.