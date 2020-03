Schopfheim Tombola-Schießen sehr beliebt

Im vergangenen Jahr fanden monatlich Vorstandssitzungen statt. An den Rundenwettkämpfen im Zehn-Meter-Auflagen-Schießen beteiligte sich die SG mit zwei Mannschaften.

Beim gut frequentierten Tombola-Schießen erhielt Tanja Kaiser die Ehrenscheibe. Die SG beteiligte sich an der Kreismeisterschaft mit „Zehn-Meter-Luftgewehr stehend“.

Für die Errichtung der Bogenschieß-Anlage waren mehrere Arbeitseinsätz notwendig, was am Tag der offenen Tür zahlreiche Teilnehmer und Besucher anlockte. Ende Mai lockte die Vatertagsschenke viele Besucher ins Schützenhaus. Am Vereinswanderpokalschießen im Juni beteiligten sich 20 Herren-, zehn Damen- und drei Jugendmannschaften.

Mitte Juli hatte Andreas Mößner zur Schützenkönigsfeier mit einem leckeren Spanferkel-Essen eingeladen. Im September fand zum 13. Mal beim Schützenhaus der „Bayrische Frühschoppen“ statt. Auch wenn dem Musikverein wegen des unbeständigen Wetters abgesagt werden musste, war die Stimmung und die Geselligkeit gesichert.

Der dreitägige Jahresausflug führte die SG nach Reutte in Tirol, auch noch nach Oberstdorf und Oberammergau, zum Schloss Neuschwanstein und nach Ehrwald. Eine Abordnung der SG nahm an der Gedenkfeier am Volkstrauertag teil. Die Vereinsmeisterschaften wurden im Dezember ausgetragen, bevor eine Weihnachtsfeier den Tag ausklingen ließ.

Kasse

Tanja Klemm hatte die Finanzen einwandfrei verwaltet, was die Kassenprüfung bestätigte. Ortsvorsteher Ino Hodapp leitete die Wahlen und lobte die SG für ihre permanent gute Arbeit.

Wahlen

Auf zwei Jahre gewählt wurden: Jörg Pfeifer als Vorsitzender, Tanja Klemm als Rechnerin, Luis Frey und Heiko Lin als Beisitzer. Auf ein Jahr gekürt wurden der Schriftführer Andreas Mößner, der Sport-Jugendleiter Martin Wagner, der Beisitzer Michael Peschka und für die Kassenprüfung Reinhard Heckendorn und Silvia Frey.

Ehrungen

Vom Verband der Schützengesellschaften wurden geehrt: Thomas Gries und Katrin Volz für je 25 Jahre und Reinhard Henke und Hanspeter Osswald für je 40 Jahre Vereinszugehörigkeit.

Erste Plätze: Jörg Pfeifer als Vereinsmeister (Auflage), Martin Wagner (frei stehend), Toni Weber (Herren), Manuela Weber (Frauen) und Niclas Weber (Jugend) alle mit Bogen. Die jeweils ersten Plätze Pokalschießen belegten Elias Spickermann, Jolina Leder und Helene Spickermann (Jugend), Lu-Marie Stulz, Christine Spickermann, Christa Funk und Anne Hug (Damen) und Joachim Wendland, Thomas Schulz, Reinhold Hagist und Lars Kumpf (Herren). Schützenkönig 2020 wurde Hubert Hauri.