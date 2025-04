Schopfheim: Tradition trifft Moderne

Saitenspiel gehört dazu

Kontou stammt aus Griechenland. „Zur traditionellen Musik aus diesem südosteuropäischen Land gehören immer auch Saiteninstrumente wie die Gitarre, die Bouzouki oder die Geige“, sagt sie. Der Pianist lege manchmal Snareteppiche in den Flügel, um einen scheppernden, metallischen Klang zu erzeugen, der an Saiteninstrumente erinnere, fügt sie hinzu.

Dialog der Instrumente

„Mother“ bestehen aus Kontou, die Kontrabass spielt, Luise Volkmann am Saxofon, Lucas Leidinger am Flügel und Dominik Mahnig (Perkussion). Das Publikum hörte unter anderem „Fissa Psichi Mou“, „Harmandali“ und „Leventikos“ – ein traditioneller Tanz aus dem Norden von Griechenland, bei dem der Schlagzeuger teilweise mit den Stöcken auf den Rand der Becken schlägt, mit den Händen die Trommelfelle zum Schwingen bringt und mit dem ekstatischen Saxophon in engen Dialog tritt.