Schopfheim Traditionsbäckerei: Der Nachfolger backt schon mit

Teig hat Vorfahrt

„Sorry, der Teig hatte Vorfahrt“, entschuldigt sich Fritz Trefzger, als er aus seiner Backstube zum Interview ins Café kommt. Sein Vater gründete die Bäckerei 1954. Die Backstube war zunächst an der Torstraße, dann an der Hebelstraße und schließlich am heutigen Standort, in direkter Nachbarschaft zum Café. 1997/1998 erwarb die Familie das Areal am Pflughof als erste Immobilie, die dort zum Verkauf stand, um dort ein Café einzurichten. Vom damaligen Stadtbaurat Unger wurde die Familie noch darauf vorbereitet, dass an der östlichen Gebäudeseite eine Fußgängerzone eingerichtet werden soll. Aber dazu kam es nicht.