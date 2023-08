Schopfheim Trauer um Alt-Stadtbaumeister Hermann Unger

Unger kam als einziger Sohn einer Bauingenieursfamilie am 26. April 1922 in Zauchtal an der Oder im Sudetenland zur Welt. Unmittelbar nach dem Abitur im Jahr 1941 musste er den Kriegsdienst antreten und verbrachte fast vier Jahre in russischer Gefangenschaft.

Mit 30 Jahren begann Unger ein Bauingenieur-Studium in Stuttgart. Nach ersten Arbeitsstellen in Bietigheim und Unterkochen bewarb er sich im Alter von 40 Jahren für die Stadtbaumeisterstelle in Schopfheim. 1963 zog Hermann Unger gemeinsam mit seiner Ehefrau Erna in die Markgrafenstadt.