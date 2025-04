Schopfheim: Trauer um Roland Steinebrunner

Roland Steinebrunner ist nach langer, schwerer Krankheit am 8. April im Alter von 62 Jahren verstorben. In der Stadtgesellschaft war er als Vorsitzender der IG Städtlifest zuletzt vor allem als treibende Kraft bei der Erhaltung des Städtlifestes in Erscheinung getreten. Auch darüber hinaus war er vielfach engagiert. Sein gesamtes Berufsleben über war Roland Steinebrunner für das Schopfheimer Familienunternehmen Ekato tätig, insgesamt 50 Jahre lang. Über die Hälfte dieser Zeit setzte er sich als freigestellter Betriebsratsvorsitzender für die Arbeitnehmerbelange ein. Ehrenamtlich engagierte sich Steinebrunner unter anderem über zwanzig Jahre hinweg als Richter am Sozialgericht in Freiburg, ebenso als Schlichter bei der IHK, in der Selbstverwaltung der AOK und im Vorstand der IG Metall. Mehr als 20 Jahre war im Vorstand des Schützenvereins Fahrnau aktiv.