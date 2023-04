Schopfheim Trauma-Pädagogin schafft Momente der Sicherheit für Entwurzelte

Kübler-Schöning sah zwei Arten von Lagern. Die türkischen, in denen die Zustände akzeptabel waren, und syrische Flüchtlingscamps mit 200 bis 300 Menschen, die nach ihrer Flucht nun durch das Erdbeben zum zweiten Mal alles verloren haben und deren Elend unbeschreiblich sei. Man müsse innerlich sehr gefestigt sein, um dieses Elend zu ertragen.

Bewegung als Therapie

Als sie mit Gesang und Flötenspiel ins Lager von Karamanmarash kam, seien sofort Kinder und Mütter angelaufen gekommen und hätten einen Kreis gebildet, schildert die Pädagogin ihre Erfahrungen. Gemeinsam habe man nach kurzer Zeit einen einfachen Tanz begonnen. „Der Himmel über mir, die Erde unter mir, hier in der Mitte bin ich“, so die Botschaft, die für die Erdbebenopfer doch an buchstäblich erschütterte Gewissheiten rührt – „die Menschen haben sich ja oft total verloren“. Bewegung sei da einfach die beste Therapie, „fast besser noch als Psychotherapie.“ Sie meint ganzheitliche Bewegung, ohne Leistungsaspekte.

„Wir bereiten in den Camps sichere Orte unter freiem Himmel vor“, beschreibt die Therapeutin. Mit Steinen oder einem Seil werde dazu ein Kreis abgegrenzt. Schon bald hätten die Menschen zu singen begonnen. Die positive Wirkung muss sich herumgesprochen haben, denn am nächsten Tag beteiligten sich rund 100 Kinder an dem Singspiel im Kreis. Danach seien altersspezifische kreative Angebote gemacht worden. Spielen, malen und basteln mit Ton seien Beschäftigungen, bei denen die entwurzelten Menschen wieder zu sich selbst fänden.

Ein sicherer Hafen inmitten des Chaos

Kübler-Schöning zeigt ein ungewöhnlich eindrucksvolles Bild, das ein vierjähriges Erdbebenopfer gestaltet habe. Es stellt ein Baby dar in einer schützenden Hülle aus Knetmasse in warmen Tönen vor einem Blatt, das mit blauer Wasserfarbe bemalt wurde. Besser kann der „sichere Hafen“, von dem die Trauma-Pädagogin spricht, wohl kaum dargestellt werden.

„In den Lagern begegneten uns offene, freudige Menschen voller Dankbarkeit“, sagt die Schopfheimerin. Spontan hätten Mädchen ein Dankeslied komponiert und tanzend zum Abschied aufgeführt. Der Dank der Lehrerin wiederum gilt den Kollegen und Kindern an der Waldorfschule, die zwei Wochen auf ihre Mitarbeit verzichtet haben.

Die Rückkehr als Auftrag

Dass der Abschied nach zwei Wochen teils ein weiterer Verlust für die Betroffenen war, liegt in der Natur der Dinge. Aber für Kübler-Schöning ist klar: zu den Ärmsten der Armen direkt an der syrischen Grenze, die teils stehlen müssen, um zu überleben, wird sie wieder zurückfahren. Die drängenden Frage der Kinder „wann kommt ihr wieder?“ sei ihr Auftrag.