Fast egal, wann man am Schopfheimer Marktplatz vorbeikommt: Fast immer sieht man am Bücherschrank ein, zwei Interessierte, welche die Buchrücken studieren, das ein oder andere Exemplar anblättern und es oft genug auch mitnehmen – genau so, wie gewünscht. Seit einem Jahrzehnt nun ist der Schrank mit seinen großen Schaufenstern beliebter Treffpunkt für Leser und ein lebendiges Beispiel für bürgerschaftliches Engagement. Darauf weist die Stadt in einer Mitteilung hin.