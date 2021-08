Schopfheim Triathlon-Erlebnis der besonderen Art

An dritter Position liegend ging es dann aufs Rennrad, mit dem ein Rundkurs 40-mal zu befahren war. Das Radfahren lief am Anfang gar nicht nach Wunsch, aber Gohn konnte sein Tempo fahren, und nach 12:34:57 Stunden auf dem Fahrradsattel wurde zum Laufen gewechselt. Hier musste er 66 Runden hinter sich bringen. Dies schaffte er in 11:48:39 Stunden trotz Gehpausen und einer Essenspause.

Mit dieser körperlichen wie mentalen Kraftanstrengung belegte Gohn am Ende in 26:56:05 Stunden den vierten Platz von 16 gestarteten Athleten. Gleich nach der ersten Analyse seines Wettkampfs befand er, dass dies nicht sein letzter Double-Ultra gewesen war und mit besserem Training durchaus noch einiges an Zeit herauszuholen sei.