Schopfheim Triathlon: Vieles war wieder wie gewohnt

Doch qualitativ war der Wettbewerb so stark wie nie besetzt. Das deshalb, weil TSCH-Ausnahmeathlet Magnus Männer, der in diesem Jahr mit Top-Ergebnissen in der Bundesliga schon von sich reden machte, mit seinen Trainingspartnern vom Triathlon-Bundesstützpunkt Nürnberg derzeit hier ein Trainingscamp abhält. So waren neben Männer selbst kein Geringerer als der neue Europameister über die Mitteldistanz, Fredrik Funk, Simon Henseleit, 2019 Europameister im Mixed-Team- Wettbewerb und Deutscher Meister bei den Junioren, Thomas Ott, Bundesliga-Starter für den TuS Grießheim und Rico Bogen, Mitglied des BTV Kader und bei der Junioren-EM platziert, in Männers Heimat am Start im so genannten „Jedermanns-Triathlon“.

Man habe einen tollen Ablauf ermöglichen können, bilanzierte am späten Nachmittag Hubert Klemm zufrieden. Ganz wichtig sei die Unterstützung des Hauptsponsors Sparkasse sowie des Schwimmbadteams. Und auch die Stadtverwaltung war ebenfalls mit im Triathlon-Boot und trug mit der Abwicklung der genehmigungsrechtlichen Sachverhalte, im weiteren Vorfeld in Sachen Corona, im näheren insbesondere bezüglich der Straßensperrungen für Radfahren und Laufen, das Ihrige zum Gelingen des Triathlons 2021 in Schopfheim bei.