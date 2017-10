Schopfheim Über Stock und Stein stapfen

Von Anja Bertsch

„Können wir das nachher selber noch mal unter die Lupe nehmen? Das macht total Spaß!“ Die Kinder im Ökomobil sind begeistert: Bis eben sind sie durch den Wald am Wiechser Plattenbrünnle gestreift und haben Unmengen an Schätzen gefunden.

Schopfheim-Wiechs. Ein moosbewachsenes Stück Holz, einen wundersam gemusterten Pilz oder das braungefleckte Kastanienblatt, das da unterm Mikroskop liegt und unter den gebannten Blicken der Kinder und den präzisen Schnitten von Naturlehrerin Angelika Schwarz-Marstaller ein ungeahntes Innenleben preisgibt - live und in Farbe auf dem Großbildschirm übertragen.

Unter der hauchdünnen Blatthaut nämlich haben sich die Larven einer Miniermotte versteckt, gleich nebenan noch eine und noch eine: Wie ihr Name sagt, tunnelt und frisst sich das Tierchen durch das Blattinnere – geschützt vor den Blicken hungriger Vögel. „Gut für die Larve, schlecht für den Baum“, so Schwarz-Marstaller.

Die spannende Entdeckungsreise in das Innenleben des Kastanienblattes ist Teil der Waldtage, mit denen die etwa 80 Kinder der Grundschule auf Erkundungstour im Wald direkt vor der Haustür gingen: Zwei Tage lange waren die Steppkes rund um die Schuluhr im Freien unterwegs, um ins Waldgeschehen einzutauchen und es mit allen Sinnen zu erfahren. Schon der Schulweg nahm eine andere Route als üblich: Beim einstündigen Fußmarsch ins Lager am Waldrand gab es Gelegenheit, sich an die Waldluft zu akklimatisieren, und wo der Wald die Kinder am ersten Tag noch ganz unberührt empfing, hatten sie am zweiten Tag in ihren mittlerweile selbst gezimmerten Holzhütten direkt einen Anlaufpunkt fürs Wandergepäck.

In sechs Gruppen forschten die Kinder an zwölf unterschiedlichen Stationen, die sich das Lehrerkollegium ausgedacht hatte, um den Kindern den Wald auf ganz unterschiedliche Weise nahezubringen.

Das ist der Sinn der alle drei Jahre stattfindenden Waldtage, wie Rektorin Rosemarie Jäkel erläutert: Den Wald erkunden, unnötige Berührungsängste verlieren („die Giftnacktschnecke gibt′s nämlich gar nicht“) und die Natur in ihrem Reichtum wertschätzen lernen. „Die Kinder lernen hier, wie wertvoll das Lebendige ist. Beim Wald fängt′es an, beim Menschen hört′es noch lange nicht auf.“

Dem ganzheitlichen Ansatz folgend, geht es dabei um Wissen und Benennen ebenso wie um die sinnliche Erfahrung: Da stapfen die Kinder mit verbundenen Augen, gespitzten Ohren und ausgestreckten „Fühlern“ (und an der Hand eines Freundes) durch raschelndes Laub und über Dornenranken hinweg, pirschen durchs Unterholz und formen aus Zweigen, Blättern und Waldfrüchten urige Kunstwerke.

Beim Waldmemory geht es darum, aus Baum und Frucht oder aus Tier und Spur die passenden Pärchen zu bilden. „Walderleben mit allen Sinnen“, fasst Rosemarie Jäkel zusammen. Und fürs Schmecken dampft auf einem offenen Feuer am Ackerrand eine Herbstsuppe. Pünktlich zur Mittagszeit hat sie nun fertiggeköchelt hat und steht parat fürs leckere Waldtagsfinale: „Eeeeeeessen“!“