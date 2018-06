Schopfheim Übergriffe in der S-Bahn

Schopfheim . Nach Übergriffen in der S-Bahn am Donnerstag vergangener Woche sucht die Polizei Augenzeugen. Eine 19-jährige Frau gab an, dass zwei Mädchen, die im Bereich Brombach zugestiegen waren, sie gegen 22 Uhr bei der Fahrt nach Schopfheim grundlos beleidigten. Im weiteren Verlauf forderten die Mädchen Zigaretten. Als sie dies verneinte, schlug eine der beiden auf sie ein. Bei Maulburg mischte sich in dem gut besetzten Zug eine Frau ein und stand dem Opfer zur Seite. Die Frau stieg kurz darauf an der Haltestelle Schopfheim-West aus.

Eines der Mädchen war laut Polizeibericht etwa 17 Jahre alt, von südländischem Typ, etwas fester, 1,60 Meter groß, es hatte lange dunkle, glatte Haare, trug ein dunkles T-Shirt und hatte gegelte Nägel. Das zweite Mädchen war ebenfalls von dunklem Typ, hatte lockige, dunkle, zum Zopf gebundene Haare und trug eine kurze Hose sowie rosé-goldene Armbanduhr.

Da sich der Vorfall gut hör- und sichtbar abspielte, müsste es weitere Zeugen geben. Die Polizei bittet dieselben ebenso wie die hilfsbereite Frau, sich unter Tel. 07622/666980 zu melden.