Schopfheim Übungsszenario: Gasalarm im Freibad

Absolut luftdichte Spezialanzüge nötig

Nun wird die Übung zu einer wahren Materialschlacht. Zwei Feuerwehrmänner legen ihre Kluft bis auf die Unterhose ab und steigen in absolut luftdichte Spezialschutzanzüge.

Die Spezialeinheit Gefahrenabwehr aus Wiechs legt die luftdichten Schutzanzüge an, bevor sie an den Unglücksort geht. Foto: Gerald Nill

Gleichzeitig wird ein Dekontaminationsplatz zur Reinigung von verseuchten Ausrüstungsgegenständen eingerichtet. Der große Wasserwerfer richtet seine Kanone auf den Technikraum des Schwimmbads und benebelt den Bereich.

In der Dekontaminierung werden alle mit Giftstoff belastete Ausrüstungsteile gesäubert. Foto: Gerald Nill

Messtrupp bringt Luftsensoren in Stellung

Und der Messtrupp der Feuerwehr Maulburg bringt seine Luftsensoren in Stellung. Es wirkt, als sei der Einsatz bei der Schopfheimer Feuerwehr Routine, dabei handelt es sich um ein zum Glück eher seltenes Szenario.

Der Messtrupp der Feuerwehr Maulburg analysiert den Schadstoff in der Luft. Foto: Gerald Nill

Wer nicht spurt, erhält unverzüglich einen Rüffel: „Funkgerät, Mann!“ kommandiert der Einsatzleiter einen Kollegen. Der spurtet zum Wasserwerfer. „Wasser halt! Mann!“

Nach gut einer Stunde ist es soweit. Es ist inzwischen dunkel geworden, als zwei Feuerwehrleute in Vollschutzanzügen zur unscheinbaren Chlor-Kammer im Eingangsbereich des Bades vordringen. Unter Anleitung des Bademeisters gelingt es ihnen, das undichte Ventil abzudrehen. Und hier hat die Übung ihren realen Mehrwert: Künftig wird kein Bademeister mehr im Ernstfall zeigen müssen, wie die Gasflaschen im Technikraum zu schließen sind.

Gefahrenpotenzial fand bislang zu wenig Beachtung

In der anschließenden Manöverkritik mit allen beteiligten Führungskräften betont Andreas Lenz, dass die Feuerwehr dem Gefahrenpotenzial am Schwimmbad bislang zu wenig Beachtung geschenkt habe. Man müsse sich die Tragweite des Geschehens bei Hunderten Badegästen vor Augen halten. Außenstehende mögen den Eindruck gehabt haben, der geprobte Einsatz läuft ziemlich rund. „Aber es gibt Verbesserungspotenzial“, räumt Benjamin Ühlin, der Sprecher der Feuerwehr, ein. So habe es Missverständnisse beim Ausrücken der Wehr und dadurch Verzögerungen der Rettungsmaßnahmen gegeben, merkt Lenz selbstkritisch an. Aber genau, um solche Schwachstellen zu entlarven, führe man entsprechende Übungen ja durch.

Der Wasserwerfer sorgt für eine Benebelung des Freibad-Eingangsbereiches und schlägt damit ausströmendes Gas nieder. Foto: Gerald Nill

„Übung für Schwimmbad sehr wichtig“

Bademeister Matthias Wüst dankt der Wehr: „Die Übung war für das Schwimmbad sehr wichtig.“ Die Einrichtung sei jetzt für entsprechende Zwischenfälle gut gerüstet. Wüst regte an, die Übung beizeiten zu wiederholen, was von den Einsatzkräften befürwortet wurde. Abschließend zeigt er noch einmal die Technik der Chlorgasflaschen.

Für das Rote Kreuz zieht Kreisbereitschaftsleiter Simon Redling ein positives Fazit. Er regt an, das Schwimmbad in eine spezielle „Objektalarmierung“ aufzunehmen. Das bedeutet, dass bei einem Notruf automatisch sofort die Spezialkräfte, in diesem Fall die Fachkräfte Gefahrgut aus Wiechs, gerufen werden. Auch dieser Vorschlag wird positiv aufgenommen.