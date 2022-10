Schopfheim Ukraine-Krieg bewegt Schüler ganz besonders

Im Gespräch mit Schulleiter Klaus König und den Lehrkräften ging es zunächst um schulpolitische Themen – unter anderem um die Personalsituation, heißt es in einer Mitteilung. Stoch merkte an, dass man bei der Berechnung der Schülerzahlen in der Vergangenheit „von falschen Annahmen ausgegangen“ sei. Um die entstandene Lücke zu schließen, müssten mehr Lehrkräfte ausgebildet werden. Bis diese an den Schulen ankämen, könne man Lehrkräfte entlasten, indem man sie von Zusatzaufgaben wie beispielsweise der IT-Administration entbinde.

Anschließend stellten sich die Politiker den Fragen der Schülerinnen und Schüler. Besonders bewegte diese der Krieg in der Ukraine. Stoch begründete seine Unterstützung der Ukraine damit, dass durch den Angriff „zum ersten Mal seit Ende des Zweiten Weltkriegs die Souveränität eines anderen Landes in Frage gestellt wurde“, so die Mitteilung. Gleichzeitig machte Stoch aber auch deutlich, dass die Situation nicht durch endlose Waffenlieferungen gelöst werden könne, sondern nach einem Weg zurück zum Frieden gesucht werden müsse.