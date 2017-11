Nachrichten-Ticker

15:24 Berliner SPD-Abgeordnete rechnen mit Fraktionschef Saleh ab

Berlin - Der SPD-Fraktionschef im Berliner Abgeordnetenhaus, Raed Saleh, sieht sich mit ungewöhnlich heftiger Kritik aus den eigenen Reihen konfrontiert. In einem Brief beklagen sich 14 der 38 SPD-Abgeordneten über Arbeit und Führungsstil ihres Vorsitzenden. Saleh veröffentliche Namensbeiträge in Zeitungen und gehe mit seinem Buch zur Leitkultur auf Lesereise. Bei wichtigen politischen Veranstaltungen und selbst Senatssitzungen dagegen sei die Fraktion "nicht durch Dich als unseren Vorsitzenden vertreten", heißt es in dem Schreiben an Saleh, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

15:15 Merkel fordert finanzpolitische Balance von Jamaika-Bündnis

Berlin - Kanzlerin Angela Merkel mahnt für eine mögliche Jamaika-Koalition eine vernünftige Balance zwischen Entlastungen der Bürger und Strukturreformen zur wirtschaftlichen Stabilität an. Im Wahlkampf seien bei den Bürgern viele Erwartungen an den Staat geweckt worden. "Hier die richtige Balance zu finden, das ist unsere Aufgabe." Die Bundeskanzlerin nahm heute das Jahresgutachten der fünf "Wirtschaftsweisen" entgegen. Die Ökonomen verlangen von der kommenden Regierung viele Reformen, darunter eine kräftige Steuerentlastung.

14:46 Dresdner Aleppo-Busse ab Samstag am Brandenburger Tor

Dresden - Das aus drei senkrecht auf den Hecks stehenden Schrott-Bussen bestehende Friedensmahnmal des deutsch-syrischen Künstlers Manaf Halbouni steht ab Samstag für zwei Wochen vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Das umstrittene "Monument" ist eines der zentralen Werke des 3. Berliner Herbstsalons des Maxim Gorki Theaters, wie das Kunsthaus Dresden als Eigentümer des Mahnmals gegen Krieg und Terror mitteilte. "Monument" erinnert an zum Schutz vor Heckenschützen aufgestellte Busse und den weiter anhaltenden Bürgerkrieg in Syrien.

14:43 Flüchtlingsdemo in Athen: "Mama Merkel, open the doors!"

Athen - Rund 150 Menschen haben in Athen vor der deutschen Botschaft für die Zusammenführung von Flüchtlingsfamilien demonstriert. Sie skandierten "Deutschland, Germany!" und "Mama Merkel, open the doors!" An der Aktion beteiligten sich 14 vornehmlich syrische Flüchtlinge sowie Aktivisten und Flüchtlingshelfer.Die sieben Männer und sieben Frauen waren Anfang November für ihr Anliegen in den Hungerstreik getreten. Sie fordern Griechenland und Deutschland auf, die Wartezeit von maximal sechs Monaten zur Familienzusammenführung einzuhalten.

13:52 Experten: Begrenzte Finanzspielräume für neue Regierung

Berlin - Eine künftige Jamaika-Koalition hat nach Ansicht der "Wirtschaftsweisen" nur begrenzte finanzielle Möglichkeiten zur Einlösung ihrer Wahlversprechen. "Wir sind sehr vorsichtig und zurückhaltend", sagte der Chef des Sachverständigenrates, Christoph Schmidt, bei der Vorstellung des Jahresgutachtens der Regierungsberater. Der Gesamtstaat dürfte im laufenden Jahr zwar mit 31,3 Milliarden Euro den höchsten Überschuss seit der Wiedervereinigung erzielen. Die tatsächlichen Spielräume für die Politiker auf Bundesebene seien aber wesentlich geringer.