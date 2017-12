Schopfheim Unfallflucht nach einem Ausweichmanöver

Schopfheim. Ein gelber Paketlieferwagen befuhr am Montag gegen 12.50 Uhr die Straße „Auf der Gänsmatt“ in Richtung Hohe-Flum-Straße. Zeitgleich befuhr ein silberner VW Sharan die Hohe-Flum-Straße in Richtung Schlierbach, bevor er auf Höhe der Straße „Auf der Gänsmatt“ nach links in diese abbog. Beim Abbiegen nahm er laut Polizeibericht vermutlich die Kurve zu eng, so dass er im Einmündungsbereich der beiden Straßen (Auf der Gänsmatt / Hohe-Flum-Straße) mit dem Fahrzeug den Fahrweg des Lieferwagens schnitt und diesen, um eine Kollision zu vermeiden, zu einer Ausweichbewegung nach rechts zwang.

Hierbei touchierte der Lieferwagen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Seat und beschädigte diesen. Während der Fahrer des Lieferwagens sein Fahrzeug zur Seite fuhr und anhielt, entfernte sich der unbekannte Sharan-Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Hinter dem Unfallverursacher könnte ein dunkelgraues Mercedes-Cabrio gefahren sein, dessen Fahrer Zeuge des Vorfalls wurde.

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, insbesondere den Fahrer dieses Mercedes-Cabrios, sich beim Polizeirevier Schopfheim unter Tel. 07622 / 666 980 zu melden. Die Nummer ist rund um die Uhr erreichbar.