Am Heck beschädigt wurde ein VW Golf am Montag zwischen 8 Uhr und 12 Uhr auf einem Privatparkplatz in der Johann-Sutter-Straße. Vermutlich wurde der Schaden von rund 2000 Euro beim Rangieren verursacht, so die Polizei. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Regelung des entstandenen Unfallschadens zu kümmern. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622/666980 bittet Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, sich zu melden.