„So geht das nicht“, unterbrach eine Erzieherin die Vorstellung der Schopfheimer Puppenspieler-Familie Pfeil und monierte: „Wir hören nur wenig und sehen hinten so gut wie nichts.“ Und in der Tat: Viel zu viele Karten waren – aus welchen Gründen auch immer – für die Vormittagsvorstellung verkauft worden, die Bestuhlung reichte von der wunderschönen Kulisse bis an die gegenüberliegende Wand. Da war für einen großen Teil der anwesende Kleinen alles „Hälse-Recken“ nicht ausreichend für einen guten Blick aufs Geschehen.

Was also tun? Sabine Pfeil konnte einem leidtun: „Wir können nichts dafür, wir haben die Karten nicht verkauft“, entschuldigte sie sich trotzdem für das, was irgendwo anders verbockt worden war.