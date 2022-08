Schopfheim Unterricht ins Freie verlegt

Schopfheim-Gersbach (sut). Am ersten Tag fuhren die Kinder mit den Betreuern mit dem Bus bis zur Haltestelle Eckhag (Schlechtbach). Von hier ging es auf Waldwegen und –pfaden Richtung Schweigmatter Schwimmbad. Unterwegs gab es einiges zu erkunden, denn am Wegesrand standen Bienenstöcke und ein Hochsitz. Auch wurde mit im Wald liegendem Material gebastelt und gespielt. Nun war das Schweigmatter Schwimmbad in Sicht, und die Kinder waren nicht mehr zu halten.

Bevor es jedoch ins Wasser ging, wurde gefragt, wer schon ein Schwimmabzeichen hat. Diese Gruppe durfte ins tiefere Wasser, die übrigen in den Nichtschwimmerbereich. An zwei weiteren Freitagen wurde der Unterricht ins Schwimmbad verlegt und dabei auch das Schwimmen erlernt, so dass jetzt jeder Schüler aus Gersbach schwimmen kann. Die Idee des „Grünen Klassenzimmers“ soll nach der Erlaubnis der Schulleitung im nächsten Schuljahr weitergeführt werden.