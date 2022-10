Schopfheim Unvergesslicher Abend im „Waldhaus“

Spätestens mit dem dritten Stück „Them Chaines“ von der gleichnamigen CD hatte mancher von „seinem Quadratmeter Tanzfläche“ Besitz ergriffen. Getanzt wurde später im Thekenraum und im Treppenhaus – wenn schon ein schwungvoller Boogie-Woogie-Rock´n´Roll durchs Haus schallt. Zu Gehör kamen „geborgte“ Stücke. Etwa Eric Claptons „Nothing but the Blues“ und Freddie Kings „Going down“ sowie „Blue Jeans Blue“ von der Blues-Abrissbirne aus Texas, besser bekannt als „ZZ Top“ – ein Idol der Kasseler Band, die den Texas-Bluesrock feiert.

Passend dazu teilt Diehlmann mit, ZZ Top-Mastermind Billy Gibbons meinte einmal: „Wenn der Blues deine Miete zahlt, hast du den Blues“. Er selbst muss ihn auch irgendwie haben, gilt er doch als kongenialer Songschreiber. Das Resultat klingt erdig und unverfälscht, ganz so, wie es der erdig-unverfälschte Bluesfan schätzt.

Das Gros der Stücke lässt keine Wünsche offen und fräst sich ins Gehör: Grooves sind mit epischen Riffs und ambitionierten Fills gepflastert, hinzu kommen die großräumigen Soli, die selbst gestandenen Ü 70ern sichtbar in die Beine fuhren.

Apropos eigene Stücke: Mitunter frage er bei seiner Frau nach, wie der neue Song heißen könnte, erklärte Diehlmann. Rat der „Bandpsychologin“: „Mach was du willst“. So entstanden wohl Favoriten wie „Riding In The Dark“, ein echter Blues-Schinken. Rauchige Stimme begleitet „Made it my Way“, „Found myself alone“ und „Babe I got to go“.

Den „Killer des Abends“ gemeistert

Zwischendrin war es an der Zeit, die Rhythmusgruppe der Dreimanncombo vorzustellen: Basser Jörg Sebald und Drummer Tom Bonn. Letzterer hatte die Aufgabe, mit donnerndem Elan den „Killer“ zu meistern, gemeint ist der Schlagzeugpart des Jimi Hendrix-Hits „Hey Joe“. Angekommen bei den Zugaben, ließ sich wieder einmal bilanzieren: Nur auf Stehpartys brennt eben ein Feuerwerk.