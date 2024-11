Schopfheim: Verbindung von Kunst und Literatur

Nach Hinweisen im Museum zum Oeuvre und zum Lebensweg des Schopfheimer Künstlers liefen die Kunstinteressierten zur ersten Station, der Schalterhalle der Sparkasse Wiesental, wo Vorstandsvorsitzender Georg Ückert erzählte, welche Verbindung das Geldinstitut zu dem Designer pflegte. In der Halle steht eine Skulptur von Baumann, die zwei Menschen zeigt, die aufeinander zugehen und miteinander verbunden sind. „Sie bringt Farbe rein“, so Ückert. „Die Decke der alten Schalterhalle hing tief runter, und die Schalterhalle war dunkel“, erinnerte Ückert an vergangene Zeiten. 2004 wurde die heutige Halle eingeweiht – Baumann habe damals die alte Decke mitgenommen.

Bilder zu Hebel-Gedichten

Vielen ist unbekannt, dass Baumann auch sechs Fenster für die am 26. Februar 1988 eingeweihte Stadtbibliothek gestaltete. „Sie sind künstlerische Interpretation von sechs Gedichten von Johann Peter Hebel“, sagte Ulla Schmid. Auf der dem Eingang gegenüberliegenden Fensterfront sieht man Bilder zu „Der Abendstern“, „Das Spinnlein“ und „Der Storch“, an einer Seite des Gebäudes Bilder zu den Gedichten „Der Mann im Mond“, „Der Sperling am Fenster“ und „Der Morgenstern“. Der Gemeinderat entschied im Dezember 1986 sechs von zwölf Entwürfen von Baumann zu realisieren, am 10. März 1987 wählten der damalige Bürgermeister Klaus Fleck und der damalige Hauptamtsleiter Klaus Strütt bei einem Besuch bei Baumann die Siegerentwürfe aus. Unbekannt ist, wer die Fenster hergestellt hat. Sie eignen sich als Ausstellungsobjekt für eine Ausstellung zu Hebel, schlug Museumsdirektor Dominik Baiker vor. Ein geeigneter Zeitpunkt wäre im Jahr 2026 zu Hebels 200. Todestag.