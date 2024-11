Schopfheim: Verkehr treibt CDU um

Laut der CDU haben sich Anwohner im Eisweiher an die Fraktion gewandt und kritisiert, dass die Kreuzung wegen parkender Autos schlecht einsehbar sei, Dies führe zu gefährlichen Situationen. So forderten die Anwohner, das Parken in einem Bereich von fünf bis zehn Metern vor und nach der Einmündung zu untersagen. Die CDU fordert nun die Stadtverwaltung auf, die Verkehrssituation an der Einmündung zu überprüfen und auf dieser Grundlage ein Parkverbot zehn Meter vor und nach der Einmündung zu erwägen.

Schneller als erlaubt

Von einer unzumutbaren Verkehrssituation hätten die Anwohner der Karlsbader Straße berichtet, so die CDU. Dort sei nicht nur der Straßenbelag schlecht, darüber hinaus herrsche dort jede Menge Verkehr, was Lärm mit sich bringe. Zudem würden dort viele schneller fahren als erlaubt. Die CDU-Fraktion im Gemeinderat sehe dringenden Handlungsbedarf, um die Situation für die Anwohner zu verbessern und die Verkehrssicherheit zu erhöhen, heißt es weiter.