Schopfheim Verkehrsschilder abgeflext

Schopfheim-Enkenstein. Die Geräusche eines Flex-Gerätes weckten in der Nacht auf Dienstag gegen 2.40 Uhr einen Anwohner in der Maibergstraße. Als er nachschaute, sah er einen Pkw ohne Licht in Richtung Ortsmitte wegfahren, berichtet die Polizei. Die hinzugerufene Polizei stellte ein abgeflextes Tempo 30-Schild kurz vor der Ortsausfahrt Enkenstein in Richtung Hausen fest. Ein weiteres 30er-Schild wurde am Ortseingang in Richtung Wieslet abgeflext aufgefunden.