Im Kreisverkehr der Hauptstraße/Wiechser Straße/Georg-Ühlin-Straße („Hieber-Kreisel) kam es am Montag gegen 5.20 Uhr zum Zusammenstoß zweier Autos. Der 29-jähriger Unfallverursacher lieferte eine skurrile Erklärung. Laut Polizeibericht war er von der Hauptstraße aus entgegen der Fahrtrichtung in den Kreisverkehr eingefahren und wollte diesen an der Ausfahrt nach Gündenhausen wieder verlassen, berichtet die Polizei. Dabei stieß er mit einem 57-jähriger Autofahrer zusammen, der von der Georg-Ühlin-Straße aus in den Kreisel eingefahren war und diesen in Richtung Wiechser Straße verlassen wollte. Der 29-Jährigen gab an, er fahre schon seit eineinhalb Monaten falsch herum durch den Kreisverkehr –bislang sei noch niemand gefährdet worden. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622/666 980 sucht nun Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten des 29-jährigen Pkw-Fahrers womöglich ebenfalls gefährdet wurden. Beim Unfall am Montag wurde niemand verletzt; der Sachschaden wird auf etwa 10 000 Euro geschätzt.