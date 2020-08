Haben die Leerungsintervalle am Wiese-Radweg keine Priorität mehr? Dies fragen sich so manche Radler, die dort unterwegs sind. Die überquellenden Müllbehälter stehen am Radweg an der Wiese, kurz nach Schopfheim Richtung Zell, sowie ungefähr an einer zu Wohnungen umgebauten kleinen alten Fabrik, wo man in den Radweg einbiegen kann.