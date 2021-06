Schopfheim VHS in der Umbruchphase

Es habe sich herauskristallisiert, dass digitale VHS und die junge VHS, bei der hauptsächlich Kinder und Jugendliche angesprochen werden, die beiden Felder sind, die es zu bearbeiten gilt.

Schon seit einiger Zeit befänden sich die Volkshochschulen in einer Umbruchphase. Von ehrenamtlich geführten Einrichtungen, hauptsächlich mit Honorardozenten im Nebenjob, hätten sie sich zu professionellen Weiterbildungsanbietern mit einem qualitätsvollen Programm und gut ausgebildeten Dozenten entwickelt.

Gleichzeitig gingen die Unterrichtseinheiten zurück, ändere sich das Anmeldeverhalten der Nutzer, ebenso die Nachfrage nach bestimmten Formaten. Dazu kämen wachsende Personal- und Fixkosten.

Gesellschaftliche Megatrends

Der Verlust der VHS sei in den letzten Jahren größer geworden, der gedeckelte Zuschuss der Stadt werde künftig nicht mehr ausreichen, heißt es in dem Strategiepapier für den Betriebsausschuss.

Gebührenerhöhungen seien regelmäßig vorgenommen worden. Auch bei der nächsten Sitzung soll der Ausschuss eine solche beschließen. Es dürfe jedoch nicht außer acht gelassen werden, so Katrin Nuiro, dass sich die VHS als Bildungseinrichtung verstehe, die auch finanziell für alle zugänglich sein sollte.

Bei ihrer strategischen Ausrichtung solle sich die Schopfheimer VHS an gesellschaftlichen Megatrends ausrichten: am „Neuen Lernen“, an der Digitalisierung, der „Silver Society“, ein Kursangebot, das sich speziell an Ältere wendet, und an der Gesundheitsbildung als großes Zukunftsfeld. Auch über die Verbindung mehrerer Fachbereiche sowie neue Formate, neue Werbeaktionen sowie aufsuchende Bildungsarbeit müsse nachgedacht werden.

Zwar sei die Weiterbildungsdichte der Schopfheimer VHS im Vergleich sehr gut, dennoch werde es immer dringlicher, die Weichen für eine zukunftsfähige VHS zu stellen und zu überlegen, wo die größten strukturellen Probleme liegen, zu eruieren, wie demographischen Problemen entgegengewirkt werden kann, welcher Bedarf bei der Bevölkerung bestehe und welche Kompetenzen die Mitarbeiter der VHS haben müssen und welchen materiellen Bedarf.

Strukturelle Probleme seien dahingehend vorhanden, dass sowohl die Dozenten als auch die Teilnehmer im fortgeschrittenen Alter sind. Junge Teilnehmer, die die künftigen Stammteilnehmer darstellen könnten, seien selten. So sei fraglich, ob es in der Zukunft überhaupt noch Stammgruppen geben werde.

Das Freizeitverhalten habe sich individualisiert, lange Bindungen seien eher unerwünscht. Die Folge: Das VHS-Programm muss flexibel sein, offen werden für Spontan-Anmelder.

Ohne Investitionen geht es nicht

Für eine bessere Nutzung von Social media-Kanälen benötige die VHS Arbeitszeit. Bei der Gewinnung neuer Dozenten müssten die Konditionen interessanter werden.

Auch in der Raumfrage müsse sich etwas tun. Denn diese sechs Ziele seien für eine zukunftsfähige VHS wichtig: Steigerung der Attraktivität, Kundenbindung, Erschließung neuer Zielgruppen, qualitätvolle Bildung niederschwellig anbieten, auf der Höhe der Zeit sein und einen Ort des Zusammenkommens darstellen und die Identifikation mit der Einrichtung stärken.

Um dies umzusetzen, müssten zahlreiche Maßnahmen ergriffen werden. Ohne Investitionen in die Infrastruktur lasse sich das nicht verwirklichen, heißt es in dem Strategiepapier. Notwendig seien eine Bedarfserhebung, Plattformen für digitales und analoges Lernen, Auslagerung des digitalen Lernens durch notwendige technische Ausstattung und entsprechende Räume; bisher sei die VHS weder behinderten- noch altengerecht zugänglich.

Außerdem würden ein Selbstlernraum zur Nutzung digitaler Infrastruktur notwendig, Werbekanäle und Kooperationen, die Schaffung von „Erlebnissen“ sowie Mitarbeiterschulungen und strategische Personalplanung.

Wegen Corona hat sich indes die Transformationsarbeit verzögert. Mit dem Projekt „Junge VHS“ hätte die Einrichtung schon gerne begonnen, wie Leiterin Katrin Nuiro darlegt. Es wäre allerdings bedauerlich, viel Energie in die Sache hineinzulegen und dann von einer möglichen Corona-Notbremse gestoppt zu werden.

Die VHS will für den Herbst deshalb ein Standardprogramm vorlegen. Es werde ein „richtiges Programmheft“ geben, aber etwas ausgedünnt und in geringer Auflage. Die ungewisse Corona-Entwicklung und die damit verbundenen Unwägbarkeiten in Bezug auf dann erlaubte Teilnehmerzahlen, Abstände in den Kursräumen und die jeweils aktuelle Teststrategie sowie aus diesen Gründen zurückhaltende Dozenten machen die Sache für die VHS-Semesterplanerinnen ziemlich schwierig.

Der Betriebsausschuss der VHS trifft sich am Montag, 21. Juni, um 17 Uhr zur öffentlichen Sitzung in der Stadthalle.