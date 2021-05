Schopfheim Viel für die Dorfgemeinschaft geleistet

Geboren wurde die Jubilarin im gegenüberliegenden Haus in der Rauschbachstraße. Von 1938 bis 1946 besuchte sie die Volksschule in Gersbach, wo kriegsbedingt die rund 100 Schüler meistens von einem einzigen Lehrer unterrichtet wurden. Nach der Schule musste sie als älteste von drei Töchtern in der elterlichen Landwirtschaft mithelfen, da ihr Vater als Soldat in Russland war und erst 1949 aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehrte. Ein Jahr lang half sie in einem Haushalt und der Landwirtschaft in Fahrnau. Auch war sie als Aushilfe im Konsum gefragt.

1956 heiratete sie den Schmiedemeister Rolf Deihs. Ihr Ehemann und dessen Eltern betrieben auch eine Tankstelle und eine Flaschengasstation. Weil immer mehr Traktoren in Gersbach angeliefert wurden, wurde auch der Dieselverkauf bei den Landwirten organisiert.