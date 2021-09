Schopfheim Viel Neues und einige Fragezeichen

Ist alles in Ordnung, kann’s am 27. September teils online, zum großen Teil aber in Präsenz wieder los gehen. Schon eine Woche zuvor stellt die VHS in der Fußgängerzone an einem Infostand neben den gewohnten Angeboten auch eine Reihe neuer Programminhalte vor.

Dazu zählt unter anderem eine Plakatausstellung in der Kulturfabrik zum Thema „Alltagsrassismus sichtbar gemacht“. Wernfried Hübschmann will mit einem Vortrag „Schmerzgrenzen“ überwinden und seinen Zuhörern helfen, einen „klaren Kopf in wirren Zeiten zu bewahren.“ In drei Modulen geht es online „Kompetent gegen rechte Sprüche“ mit dem „Team meX“, das sich auch den Erscheinungsformen des „Antisemitismus“ widmet.

„Die Kirche im Wandel“ ist Thema von Jochen Loebbert im „Schopfheimer Filmgespräch“. Im Kalender steht außerdem eine Feiertagstour mit Alpakas im Kleinen Wiesental sowie Lichtbilder über den „Iran, das Kronjuwel des Orients“ von Wolfgang Darsch. Passend zur Weihnachtszeit zeigt Peter Bühler in der Galerie der Kulturfabrik seine Weihnachtskrippen. Außerdem können Kinder unter Anleitung von Katrin Nuiro lernen, eigene Weihnachtskrippen zu basteln.

Weitere Kurse beschäftigen sich mit orientalischen Tänzen, dem Töpfern von Weihnachtsdekorationen und der japanischen Kunst des Papierfaltens.

„Insgesamt ist unser Angebot wieder sehr breit gefächert, auch wenn es aus bekannten Gründen nicht ganz so umfangreich ausfallen kann, wie das unsere Freunde gewohnt sind“, bilanziert die VHS-Leiterin.

Bei Kursen mit Körperkontakt zum Beispiel, unter anderem beim Tanzen, sei noch immer nicht ganz klar, ob sie tatsächlich stattfinden dürfen. Erfreulich sei in diesem Zusammenhang, dass mit den Räumen im neuen Vereinsheim des SVS im Oberfeld luftige Räume in entsprechenden Größen für Bewegungskurse zur Verfügung stehen. Trotzdem gilt vor allem in diesen Bereichen: Wer an solchen Kursen teilnehmen möchte, sollte sich auf der Internetseite der VHS oder in den Tageszeitungen über den Stand der Corona-Vorschriften informieren.

Weitere Informationen: www.vhs-schopfheim.de