Schopfheim Viele Begegnungen nach dem Motto „gemeinsam statt einsam“

„Gründungsmutter und -Vater“, Bettina Bethlen und Ruthard Hirschner, blickten bei ihrer Ansprache auf 21 Jahre Vereinsgeschichte zurück und erinnerten an die weiteren Gründer, darunter der ehemalige Leiter des Diakonischen Werks, Wolfgang Gorenflo und Walter Zeiher.

„Es waren viele Leute, die sich in die Gemeinschaft eingebracht haben“, so Hirschner. Ende 1997 zogen die ersten Bewohner in die damals gerade fertig gestellte Anlage ein. Bald entstanden Pläne, ein Budget für Ausflüge oder Veranstaltungen zugunsten der Bewohner zu schaffen, und so entstanden die ersten Maßnahmen zur Vereinsbildung.

Keine Vorträge von der Stange

Vorsitzender war zunächst der ehemalige CDU-Stadtrat, Staatssekretär, Bundes- und Europaabgeordnete Kurt Härzschel. Der Freundeskreis war bald in der Lage, an zwei Nachmittagen pro Woche Veranstaltungen für die Senioren auf die Beine zu stellen. Die Förderer waren bestrebt, keine Vorträge „von der Stange“ anzubieten, so gestaltete Bettina Bethlen beispielsweise selbst einen Vortrag über den Lieblingsdichter von Kurt Härzschel, Joseph von Eichendorff, oder über Theodor Storm.

Unter anderem wurden zahlreiche Ausflüge unternommen. Außerdem wurde mehrfach pro Jahr zum Frühstück eingeladen, ein kleines Nikolauspräsent wurde jeweils vor die Türe gestellt, Vorträge wurden gehalten. Die Vorsitzende meinte: „Wir haben viel erreicht und hatten eine gute Zeit miteinander. Wir hoffen, dass der Verein auch eine gute Zukunft hat.“

Zum Geburtstagsfest hatte Bettina Bethlen eine große Überraschung vorbereitet. Die „Knastbrüder“ Jeannot und Christian Weißenberger gaben sich die Ehre und unterhielten die Besucher im gemütlichen Wohnzimmer zwischen Kaffeeduft und Sahnetorten mit bestens bekannten Ohrwürmern. Die Besucher genossen die außergewöhnliche Geburtstagsfeier und spendeten langen Applaus.