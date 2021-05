Schopfheim Vielfältig engagierter Sänger und Pädagoge

Der Jubilar kam am 21. Mai 1941 in Ludwigsburg, wo sein Vater als Soldat stationiert war. Eigentlich stammte die Familie aus Nußloch bei Heidelberg und dorthin ging es nach Kriegsende auch zurück. Schon als junger Kerl habe er großes Interesse an Pädagogik gehabt, erinnert sich Klaus Brust. Folgerichtig nahm er nach dem Abitur an der PH in Heidelberg von 1962 bis 1964 das entsprechende Studium auf, um an Volksschulen unterrichten zu können. In dieser Zeit lernte Klaus Brust während einer Freizeit der kirchlichen Jugendorganisation CVJM Irmgard Stöcklin aus Lörrach kennen. 1965 heirateten beide in Lörrach. Noch im selben Jahr bekam Junglehrer Brust eine Stelle nebst Wohnung in Brombach.