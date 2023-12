Schopfheim: Vielstimmiger Adventsauftakt

Der Jugendchor eröffnete das Konzert, denn beim Gemeindegesang „Macht hoch die Tür“ sang dieser die erste Strophe. Die Sänger waren an verschiedenen Orten der Kirche aufgestellt, sodass die gesamte Kirche von Gesang erfüllt wurde. An späterer Stelle war es beim Kirchenchor ähnlich: Zum Taizé-Lied „Wait for the Lord“ stand der Chor zunächst hinten und zog dann durch die Mitte und an den Seiten in den Altarraum, während das Lied gesungen wurde. So hatte der Zuhörer von allen Seiten her immer wieder wechselnde Stimmen um sich – ein eindrückliches Klangerlebnis. Beim anschließenden „Ave Maria“ waren die Mitglieder im ganzen Altarraum verteilt, was wiederum für einen besonderen Effekt sorgte. Wie der Kirchenchor, sang auch der Jugendchor a cappella, dank der guten Artikulation waren die Texte gut zu verstehen.

Eine wahre Freude für die Zuhörer war der Kinderchor: Ganz offenkundig waren die kleinen Sänger mit großem Spaß bei der musikalischen Sache. Dieser Natürlichkeit und Freude gaben die Jungen und Mädchen bei Liedern wie „Im Advent, im Advent“ oder „Dicke rote Kerzen“ Ausdruck.