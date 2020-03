Schopfheim Vier Corona-Fälle in Schopfheim

Unabhängig davon bezeichnete das Stadtoberhaupt die allgemeine Lage als „sehr ernst“, so wie es die Bundeskanzlerin schon am Vorabend getan hatte. Auch Dirk Harscher wendet sich jetzt in einem persönlichen Aufruf an die Bürger (siehe Kasten).

Schopfheim . Die Betroffenen seien der Stadtverwaltung bekannt und befänden sich in 14-tägiger häuslicher Quarantäne, so der Bürgermeister anlässlich eines Pressegespräches im Rathaus. Wo und wie sich die Personen angesteckt hätten, sei der Stadt nicht bekannt.

Er wolle diese Zahlen offen kommunizieren, das trage auch dazu bei, weitere Verunsicherungen und Gerüchte zu verhindern. Harscher: „Corona ist in Schopfheim angekommen“.

Unabhängig davon bezeichnete das Stadtoberhaupt die allgemeine Lage als „sehr ernst“, so wie es die Bundeskanzlerin schon am Vorabend getan hatte. Auch Dirk Harscher wendet sich jetzt in einem persönlichen Aufruf an die Bürger (siehe Kasten).

Alle seien jetzt aufgefordert, gemeinsam gegen den „unsichtbaren Feind zu kämpfen“. Leider sei dies noch nicht in allen Köpfen angekommen, meinte Harscher mit Blick auf nach wie vor gut gefüllte Straßencafés.

Stadtverwaltung

Die Stadtverwaltung sieht er für die kommenden Aufgaben „sehr gut aufgestellt“. Der eigens gebildete Verwaltungsstab treffe sich täglich zu einer Sitzung, berate die aktuelle Lage und lege das weitere Vorgehen fest. Dem Gremium gehören neben dem Bürgermeister die wichtigsten Vertreter der drei Fachbereiche sowie der Personalrat an. „Wir nehmen die Lage ernst“, so Harscher.

So sind alle Dienststellen der Stadt grundsätzlich geschlossen. In die Rathäuser kommt nur, wer sich über den Telefonservice einen Termin besorgt hat. Das gilt auch für das Bürgerbüro. „Wir verschieben, was geht“, so der Bürgermeister.

Über die Vergabe von Einzelterminen sei sicher gestellt, dass sich nur wenige Personen gleichzeitig in den Rathausräumen aufhalten, betont Fachbereichsleiter Jürgen Sänger. Das funktioniere bisher ganz gut: „Die Bürger sind besonnen“.

Trauungen

Für Trauungen gilt auch, dass die Stadt, sofern möglich, um Terminverschiebung bittet. Das sei in den meisten Fällen auch bereits erfolgt. Bis Mitte April fänden jetzt nur noch drei Trau-Termine statt, so Sänger. Zur Zeremonie dürften dann aber auch nur das Paar selber sowie Trauzeugen und Eltern erscheinen.

Bestattungen

Bei Trauerfällen sei es kein Problem, Urnenbestattungen zu verschieben. Erdbestattungen finden hingegen weiter statt, aber nur im engsten Familienkreis. Alle Aussegnungshallen sind jedoch geschlossen, weil an Abdankungsfeiern naturgemäß vor allem ältere Menschen teilnehmen, die zur Corona-Risikogruppe zählen.

Kinderbetreuung

Für die lange Zeit der Schulschließungen hat die Stadt an allen Grundschulen eine Notbetreuung eingerichtet, an den weiterführenden Schulen jeweils nur für die Klassen fünf und sechs. Notbetreuung gibt es auch in drei städtischen Kindertagesstätten (siehe extra Artikel).

Spielplätze

Auf den bereits geschlossenen Spiel- und Bolzplätzen will die Stadt nach den Worten des Bürgermeisters die Kontrollen verstärken. Der Grund: Beim schönen Wetter der vergangenen Tage hielten sich dort doch immer wieder zahlreiche Kinder auf.

Für die Spielplätze in privaten Wohnanlagen ruft die Stadt die jeweils zuständigen Hausverwalter auf, dafür zu sorgen, dass die Verbote beachtet werden.

Gemeinderat

Trotz aller Corona-Vorsichtsmaßnahmen: Der Gemeinderat wird kommende Woche – Stand jetzt – noch tagen. „Wir haben die Tagesordnung reduziert und nur noch die wichtigsten Themen, für die Fristen zu beachten sind (Vergaben, Bebauungspläne), drauf gelassen“, sagt der Bürgermeister. Das Gremium werde sich in der Stadthalle treffen, wo der erforderliche Sicherheitsabstand am Ratstisch gewährleistet sei. Für die Zuhörer gebe es ebenfalls Einzelplätze.

Ob der Gemeinderat auch in den Folgemonaten noch öffentlich tagen darf, ist derzeit nicht absehbar. Klar ist aber: Allein mit Eilentscheidungen kann der Bürgermeister bei der derzeitigen Rechtslage nicht „durchregieren“.

Übergangsregelungen für eine Krisenzeit wie jetzt gebe es derzeit aber nicht, allerdings seien auf höherer politischer Ebene bereits Gespräche darüber im Gange, berichtet Kämmerer Thomas Spohn.

Liebe Bürgerinnen und Bürger in Schopfheim und den Ortsteilen,

eine nie dagewesene und sehr schwierige Situation für alle hat uns erreicht. Wir müssen jetzt uns und unsere Liebsten schützen. Seien Sie achtsam, handeln Sie besonnen und halten Sie sich bitte an die beschlossenen Maßnahmen. Der eingerichtete Verwaltungsstab wird Sie über unsere Internetseite www.schopfheim.de und mit Pressemitteilungen tagesaktuell über das Geschehen in Schopfheim informieren.

Lassen Sie uns als Gesellschaft gemeinsam daran arbeiten, dass wir die unkontrollierte Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland vermeiden.

Passen Sie bitte gegenseitig auf sich auf und bleiben Sie gesund!

Ihr Bürgermeister

Dirk Harscher

Von Werner Müller

