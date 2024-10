Schopfheim: Vier Jahrzehnte im Dienst der Bürger

Jürgen Sänger

In einer Zeit, in der stetige Veränderungen an der Tagesordnung sind, blicke Jürgen Sänger auf eine bemerkenswerte Karriere im öffentlichen Dienst zurück, heißt es über den Fachbereichsleiter; dabei habe er zahlreiche Herausforderungen gemeistert. Sänger begann seine Laufbahn von 1980 bis 1992 als Zeitsoldat bei der Bundeswehr. Nach seiner Rückkehr ins zivile Leben absolvierte er zwischen 1992 und 1996 die Ausbildung zum gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst bei der Stadt Schopfheim. Zunächst war er im Todtnauer Rathaus tätig, bevor er 1998 als stellvertretender Grundbuchratsschreiber zur Stadt Schopfheim kam. Schon bald habe er die Verantwortung als Grundbuchratsschreiber übernommen und bedeutende Impulse wie die Einführung der elektronischen Grundbuchakte gesetzt, teilt die Stadt mit. Im Jahr 2006 trat er als Leiter des Fachbereichs III – Bürgerservice und Ordnung – in eine neue Phase seiner Laufbahn ein. Unter seiner Leitung sind die Fachgruppen „Ordnung und Verkehrswesen“, „Bürgerservice, Familie und Soziales“, „Bildung Kultur und Touristik“ sowie „Standesamt und Friedhofswesen“ angesiedelt. Diese Funktion verlange nicht nur umfangreiches Fachwissen, sondern auch die Fähigkeit, sich ständig wechselnden Aufgaben zu stellen. „Gerade die Herausforderungen in der Schulbildung haben sich in den letzten Jahren enorm verändert“, wird in der Pressemitteilung betont.

Verlässliche Kinderbetreuung und Ganztagesangebote seien nur einige Punkte, die Sänger mit viel Engagement angegangen sei. Darüber hinaus sei er maßgeblich an der Neugestaltung des Kulturangebots in Schopfheim beteiligt gewesen. Auch die Zusammenarbeit im Vereinsparlament und die Anpassung an moderne Rahmenbedingungen für Vereine seien Themen, die ihm am Herzen liegen. In über 26 Jahren bei der Stadt Schopfheim habe er nicht nur viel bewegt, sondern auch viele Freundschaften geschlossen. „Die Wertschätzung, die ihm entgegengebracht wird, zeigt, dass er sich in diesen vier Jahrzehnten einen festen Platz in der Stadtverwaltung erarbeitet hat“, würdigt die Stadt ihren Mitarbeiter.