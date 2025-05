Schopfheim: Volkshochschule Wiesental trauert um Martina Richter

Im kommenden Jahr wäre Martina Richter 15 Jahre als Dozentin bei der VHS tätig gewesen, so eine Mitteilung der Einrichtung an die Medien. Mit zehn Kursen im aktuellen Semester war sie eine der wichtigsten Kursleiterinnen im Gesundheitsbereich, so die VHS. Rund 100 Teilnehmer hatten pro Semester an ihren Kursen teilgenommen – viele bereits seit Jahren. Ihr plötzlicher Tod hinterlasse eine große Lücke bei der Volkshochschule, heißt es. Und weiter: „Martina Richter wird als aufmerksame, zugewandte Kursleiterin und Kollegin und als Stütze des VHS-Programms fehlen.“

Engagiert für die Volkshochschule eingesetzt

Seit dem Beginn ihrer Tätigkeit für die Volkshochschule hat sich Martina Richter engagiert für die Einrichtung eingesetzt: Sie bot Firmenschulungen an, organisierte Fortbildungen im Rahmen des regionalen Fortbildungsprogramms für Dozenten der Region Hochrhein und vertrat die Dozentenschaft im Qualitätsteam der VHS während dreier Zertifizierungen – eine Aufgabe, für die sie prädestiniert war: Sie brachte Erfahrung aus ihrer Zeit als Geschäftsführerin in einem Sport- und Gesundheitszentrum mit und setzte diese zum Wohl der Volkshochschule ein.