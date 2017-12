Schopfheim „Voll auf die Halle fixiert“

Nachrichten-Ticker

13:45 Damm in Ratingen könnte brechen - Helfer pumpen Wasser ab

Ratingen - Nach heftigen Regenfällen versuchen Helfer im Dauereinsatz, das Brechen eines beschädigten Damms in Ratingen zu verhindern. "Die Situation ist immer noch gefährlich, der Deich bröckelt ab", sagte ein Feuerwehrsprecher. Mithilfe von Hochleistungspumpen sei es seit Montagabend gelungen, den Wasserstand in dem Rückhaltebecken um etwa 70 Zentimeter zu senken und so den Damm zu entlasten. Sollte der Damm brechen, würde "verdammt viel" Wasser in tiefer gelegene Wohngebäude und ein Gewerbegebiet laufen, hieß es.

13:45 Müller bei Gedenken: Terroranschlag galt der Menschlichkeit

Berlin - An den Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz und die zwölf Todesopfer erinnert jetzt ein Mahnmal am Tatort. "Wir trauern mit Ihnen um geliebte Menschen, wir teilen ihren Schmerz", sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller bei der öffentlichen Vorstellung des sogenannten Gedenkzeichens zu den anwesenden Angehörigen und Überlebenden. "Der Anschlag hat geliebte Menschen aus unsere Mitte gerissen, die wir schmerzlich vermissen", so der SPD-Politiker. "Er hat damit viele Menschen getroffen, er hat die Menschlichkeit getroffen."

12:45 Russland: Trumps Sicherheitsstrategie "imperial"

Moskau - Russland hat die neue US-Sicherheitsstrategie von Präsident Donald Trump scharf kritisiert. "Schon beim flüchtigen Lesen, vor allem der Passagen, die unser Land betreffen, ist der imperiale Charakter des Dokuments klar", sagte ein Kremlsprecher in Moskau. Washington sehe sich weiter als alleinige Weltmacht. Russland lehne es ab, als Feind der USA gebrandmarkt zu werden. Trump stuft in der Doktrin Russland und China als Konkurrenten ein, die den Einfluss der USA infrage stellen.

12:44 Istanbuler Gericht hebt Ausreiseverbot für Kölner Soziologen auf

Istanbul - Nach knapp zweijähriger Ausreisesperre darf der deutsche Soziologe Sharo Garip die Türkei verlassen und nach Köln zurückkehren. Ein Gericht in Istanbul hob zum Auftakt des Prozesses gegen den 51-Jährigen das Anfang 2016 gegen ihn verhängte Ausreiseverbot auf. Das Verfahren wegen Terrorpropaganda wird aber fortgesetzt. Garip sagte nach der Gerichtsentscheidung: "Für mich ist es ein tolles Gefühl, wieder nach Hause gehen zu dürfen." Am Montag war die deutsche Journalistin Mesale Tolu aus der mehr als siebenmonatigen Untersuchungshaft in Istanbul entlassen worden.

12:41 Ärztekammer: Numerus-Clausus-Urteil "das richtige Signal"

Berlin - Dass das Bundesverfassungsgericht die Studienplatzvergabe im Fach Humanmedizin beanstandet hat, ist nach Einschätzung der Bundesärztekammer eine gute Nachricht. Das Karlsruher Urteil sei "das richtige Signal zur richtigen Zeit", sagte Ärztekammer-Präsident Frank Ulrich Montgomery. Bei der überfälligen Reform des Medizinstudiums müsse nun endlich Tempo gemacht werden, betonte Montgomery: "Bund und Länder sollten das Urteil zum Anlass nehmen, die Studienzulassung gerechter zu gestalten und besser auf die Erfordernisse einer Gesellschaft im Wandel auszurichten."