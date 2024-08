Schopfheim: Vom Ein-Mann-Betrieb zur Weltgröße

Familienunternehmen in dritter Generation

Thomas Krückels führt das Unternehmen zusammen mit seiner Frau Gerlinde nun schon in der dritten Familiengeneration – „ein Paradebeispiel dafür, wie man nachhaltig und verlässlich wachsen kann“, so die Pressemitteilung: von einem Ein-Mann-Betrieb zu einem weltweit geschätzten High-Tech-Unternehmen mit rund 185 Beschäftigten in Schopfheim und im US-amerikanischen Telford.

Als findiger und umtriebiger Technologieführer habe man mittlerweile über 2000 Profilieranlagen für Kunden aus aller Welt entwickelt und hergestellt. Benötigt werden diese in den unterschiedlichsten Branchen, um Werkstücke in Form zu bringen; unter anderem in der Automobil- und Transportindustrie, in Lager und Logistik, in der Elektro-, Möbel- und Bauindustrie sowie in Profilierwerken. Überall kommen Spezialprofile zum Einsatz, erläutert das Unternehmen - mehr als 10 000 verschiedene Profile werden auf den Anlagen von Dreistern hergestellt.