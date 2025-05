Schopfheim: Vom Schulprojekt zur Zaubershow

Kostprobe am Küchentisch

Kostprobe am Küchentisch

Die Ad-hoc-Vorführung am Küchentisch ist eine kleine Kostprobe der Show, die am Mittwoch im Festsaal der Waldorfschule über die große Bühne gehen wird. Entstanden ist sie im Rahmen einer sogenannten „Achtklass-Arbeit“, einer Besonderheit an Waldorfschulen: Die Schüler sind aufgefordert, sich ein Jahr lang mit einem Thema ihrer Wahl auseinanderzusetzen und es in seinen unterschiedlichen Facetten zu durchdringen. Mit dem klassischen Unterrichts- und Referate-Stoff muss das gewählte Thema ganz offenkundig nichts zu tun haben, wie Nelsons Beispiel zeigt. Dass die Schüler ihre Arbeiten und Ergebnisse öffentlich präsentieren, ist dabei obligatorisch. Dass daraus gleich eine abend- und bühnenfüllende Show wird, nicht unbedingt.

Magischer Unterricht

Begleitet wird Nelson an diesem Abend von Dominik Rams, einem professionellen Zauberer aus Freiburg, der den 14-Jährigen seit etwa einem halben Jahr in Sachen Magie unterrichtet und gemeinsam mit ihm die Bühnenshow entwickelt hat. Lässt man die allerersten Tricksereien mit dem Kinderzauberkasten des großen Bruders mal beiseite, lief Nelsons Einstieg in die Zauberei so, wie es heutzutage in vielen Disziplinen üblich ist: über Youtube-Videos. „Da gibt es einige Zauberer, die zeigen, wie Kunststücke funktionieren“, erzählt Nelson.