Schopfheim: Von Ausbeutung und Auflehnung

Die Tiere spielen nicht nur Theater und sprechen sehr redegewandt, sie singen auch, einmal sogar einen witzigen Hunde-Rap. Es erklingen aber doch mehr bittere Lieder in Brechtscher Manier voller Zivilisationskritik in diesem als Singspiel angelegten Stück, in dem auch viel gereimt wird.

Bitterkeit und Optimismus

Obwohl die Tiere mit Sonnenbrille und Sommerhut ans Meer gehen, relaxen und wenigstens eine kleine Brise Freiheit genießen und sogar eine schöne Pyramide bauen wie die Bremer Stadtmusikanten, geht es für sie nicht so gut aus wie im Grimmschen Märchen und eher noch deprimierender als in „Animal Farm“. Denn der Fortschritt führt sie in den Untergang.

Zum Glück gibt es einen optimistischen Epilog. Und eines bleibt wie gewohnt bei der Spielbühne Schopfheim: Es wird herausragend gespielt von den hervorragenden Darstellern.

Weitere Aufführungen am 31. März, 1., 4., 5., 6., 11., 12., 13. April, 20 Uhr, Museumskeller. Vorverkauf in der Regio Buchhandlung Im Eintrittspreis von 20/15 (ermäßigt) Euro ist eine kostenlose Besichtigung des Museums ab 19 Uhr enthalten.