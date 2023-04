Schopfheim Von Bastelwochen bis Sportchallenge

Rückblick

In ihrem Jahresbericht blickten die beiden Vorsitzenden Elo Umlauf und Claudia Brenzinger auf ein Potpourri an Aktionen zurück wie beispielsweise die Weihnachtsbastelwochen für Senioreneinrichtungen, die Neugestaltung der alljährlichen Weihnachtskrippe oder die Sportchallenge, die heuer zum dritten Mal stattfindet und der gestiegenen Bewegungsarmut von Kindern und Jugendlichen entgegenwirkt. Was die gesamte Vorstandschaft besonders erfreute, war die tatkräftige Unterstützung von vielen früheren Lehrkräften im Ruhestand, die mittels Grillgut und Getränken beim die Sportchallenge abschließenden Sportfest den erschöpften und ausgehungerten jungen Sportlern den Speicher wieder auffüllten und ihnen damit ein Lächeln ins Gesicht zauberten. Auch die Arbeit der Schulsozialarbeit unterstützt der Freundeskreis seit Jahren. So überreichten die „Freunde“ den jungen „Naturwerkern“ neu angeschaffte Spaten, Schaufeln, Gartenscheren und Handschuhe für deren Projektarbeit in der freien Natur.

Ausblick

Auch weil im Schulkalender fest verankerte Dauerbrenner wie etwa die Fotoaktion für die neuen Fünftklässler oder die vorweihnachtlichen Frühstückswochen aufgrund der Pandemie bislang nicht wie gewohnt durchgeführt werden konnten, sind Vorfreude und Begeisterung über das Wiederbeleben dieser beliebten Aktionen bei allen Beteiligten immens.