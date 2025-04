Schopfheim: Von Kinderhand gebacken

Freudige Aufregung

Voller Vorfreude und mit großer Aufregung traten die Kinder die Busfahrt von Langenau in die Schopfheimer Innenstadt an. Dort wurden sie von Bäckermeister Oliver Adolph, seiner Ehefrau Martina Adolph und dem Bäckerei-Team in Empfang genommen.

Bereits beim Betreten der Backstube zeigten sich die Kinder fasziniert von der Wärme der Öfen und dem Duft frisch gebackener Leckereien, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Bäckermeister Adolph erklärte ihnen kindgerecht die verschiedenen Maschinen und Arbeitsschritte in der Backstube. Besonders beeindruckt waren die Kinder vom großen Teigkneter, in dem der Teig für ihre Backwaren vorbereitet wurde, heißt es weiter. Höhepunkt des Ausflugs war das gemeinsame Backen.