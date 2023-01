Schopfheim Von Wiese und Rhein

Die Eichenscheibe aus der Bronzezeit wird in der Sonderausstellung „Die Wiese und der Rhein“ im städtischen Museum gezeigt – ein Objekt, das den Besucher sprachlos macht, und eines von zahlreichen Exponaten, mit denen die Ausstellung die Verbindung von Rhein und Wiese und der Menschen an ihren Ufern erzählt.

Teil von grenzüberschreitender Ausstellungsreihe

Die Ausstellung in Schopfheim ist Teil der bislang größten grenzüberschreitende Reihe zum Rhein, in deren Rahmen die beteiligten noch bis Mitte 2023 den Rhein unter vielen unterschiedlichen Gesichtspunkten vorstellen – in diesem Fall mit Fokus auf einen vermeintlich kleinen Nebenfluss, der jedoch beispielsweise großen Einfluss auf die Ausformung des Rheinknies hatte.