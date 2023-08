Schopfheim Von zugewandter Art und großem Engagement

Geboren und aufgewachsen in Geschwend bei Todtnau, ließ er sich nach der Schulzeit zum Industriekaufmann ausbilden und war anschließend in leitenden Positionen bei der Firma Suchard in Lörrach und bis zu seiner Pensionierung bei der Firma Ekato in Schopfheim beschäftigt. In Fahrnau war Max Schwörer seit seinem 20. Lebensjahr zu Hause, und eben hier, in seiner Heimatstadt, war er für sein vielgestaltiges Engagement im Ehrenamt bekannt und geschätzt.