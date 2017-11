Schopfheim Vor 60 Jahren das Ja-Wort gegeben

Schopfheim (gd). Am heutigen Donnerstag können Bertold und Lieselotte Müller, geborene Müller, im Wiesenweg ihre diamantene Hochzeit feiern.

Geheiratet wurde in der Alten Kirche Sankt Michael. Er ist sehr bekannt als Oberzunftmeister der Narrenzunft, Ehrenmitglied des SV Schopfheim, wo er jahrelang die Fußballabteilung förderte. Bertold Müller gehört aber auch der Ornithologischen Gesellschaft und der Koronar-Sport-Gruppe in Zell an. Seine Frau Lieselotte ist Ehrenzunftdame der Narrenzunft und gehört der CDU-Senioren-Union in Lörrach an.

Bertold Müller kam in Kehl zur Welt, während Lieselotte Müller in Schopfheim geboren wurde. Während er in Durbach in der Ortenau aufwuchs und eine Malerlehre begann, erlernte sie in einem Gartenbaubetrieb in Schopfheim den Gärtnerberuf. Dem Schwarzwaldverein gehört sie seit über 60 Jahren an. 1949 kam Bertold Müller nach Schopfheim, wurde nach einer Ausbildung in Offenburg Malergeselle. Schließlich nutzte er die Gelegenheit, in der Schweiz als Maler zu arbeiten, wo er auch Facharbeiter wurde. Doch dann bot sich die Gelegenheit, im Lörracher Gefängnis als Wärter zu arbeiten, wo er 31 Jahre tätig war. Zum Jubiläum werden nicht nur die Familien der beiden Kinder und der beiden Enkel erwartet, sondern auch manch weitere Gäste.