Schopfheim „Vor Weihnachten ein Zeichen setzen“

Wie Göbelsmann berichtete, sorgten die Vorgänge sorgten derzeit in zahlreichen Betrieben für Gesprächsstoff.

Klaus Keßner (IG Bergbau, Chemie, Energie; als Privatperson, aber mit 39 Jahren Gewerkschaftserfahrung erschienen), räumte ein, dass die Handyaufzeichnung möglicherweise rechtlich nicht in Ordnung gewesen sein möge. Doch das Betriebsverfassungsgesetz berücksichtige nicht die Corona-Zeit, in der Aufzeichnungen zulässig sein müssten, damit auch Beschäftigte im Homeoffice erreicht würden. Es handele sich um eine rechtliche „Grauzone“, so Keßner.

Der Forderung nach Rückkehr zu Gesprächen am „runden Tisch“ schlossen sich auch die Betriebsratsvorsitzenden Fabian Lanzer (Mahle), Thomas Bäumle (Firma Magna, Waldshut) und Tanja Mayer (Gardner Denver) an, die ebenfalls ihre Solidarität mit den gekündigten Betriebsratskollegen bekundeten. „Es geht nur gemeinsam“, unterstrich Andreas Berger (Altersteilzeitler bei der Firma Sick in Waldkirch). Die Geschäftsführung solle „sich nicht hinter Paragrafen verstecken“. Bianca Mattmüller, Betriebsratsvorsitzende von Adval Tech (Kaiserstuhl), kündigte wie weitere Teilnehmer der gestrigen Kundgebung an, mit noch mehr Kollegen zu Solidaritätsbekundungen erscheinen zu können, wenn dies nötig sei.

Das Schlusswort oblag Jan Wieczorek vom DGB: Die Kündigung der Betriebsratsvorsitzenden sei nicht tragbar. Wenn es in einer Demokratie zu Konflikten zwischen Interessenvertretungen gebe, müssten Gespräche aufgenommen werden. „Wir haben keine goldenen Löffel geklaut“, so der gekündigte Ekato-Betriebsratsvorsitzende Markus Räuber.

Am 20. Dezember – so ist es derzeit vorgesehen – treffen sich die Parteien vor dem Arbeitsgericht in Lörrach. Es bleibt abzuwarten, ob es vorher zu einer Einigung kommt.