Schopfheim Vorbereitung für Zunftabende laufen auf Hochtouren

Musikalisch wird der Abend vom „Duo Schwarz“ begleitet, das nach dem Programm noch zum Tanz aufspielt. Die Akteure freuen sich, wenn sich auch das Publikum närrisch verkleidet.

Für Speis und Trank wird gesorgt. Wer vor dem Programm noch etwas essen möchte, wird gebeten, sich ab 19 Uhr in der Halle in Eichen einzufinden. Start des Programms ist um 20.11 Uhr.

Zeremonienmeister Martin Gerner dankt dem Eichener Ortsvorsteher Rudi Wassmer dafür, dass die Fahrnauer Zunftabende in der Eichener Halle stattfinden können. Ein besonderer Dank gelte dem Fahrnauer Zunftrat um Christian Leisinger und all den Helfern, die die Strapazen und den deutlichen Mehraufwand für den Auf- und Abbau auf sich nehmen. Restkarten gibt es bei Christian Leisinger (Tel. 07622 / 6 22 89).

Schopfheim

Auch die Schopfheimer Narren scharren mit den Hufen und freuen sich darauf, endlich wieder einen Zunftabend auf die Bühnenbretter der Schopfheimer Stadthalle zu bringen. Auch in Schopfheim sind die bewährten Zunftabendspieler wieder mit an Bord, so dass die Zuschauer einen gewohnt unterhaltsamen Abend erleben werden, verspricht die Narrenzunft.

Die Termine sind wie gehabt die beiden Samstage vor dem großen Sonntagsumzug, sprich: 11. und 18. Februar. Das Bühnenprogramm beginnt jeweils um 20 Uhr; ab 18.30 Uhr serviert Hans Glöggler ein Abendessen. Karten sind im Vorverkauf zu folgenden Zeiten im Narrenkeller erhältlich: Samstag, 21. Januar, ab 9 Uhr; Freitag, 27. Januar, ab 18 und Samstag, 4. Februar, ab 9 Uhr.