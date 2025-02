Schopfheim: Vortrag – Bedrückender Warnruf gegen Nazis

„Nie wieder!“

Aus seinem Fotoarchiv zeigt Noe Fotos von Maulburger Kindern mit Trommeln und uniformierten BDM-Mädchen in Lörrach und fragt: „Wo ist die Freiheit? Es gab nur gelenktes Denken.“ Dann zeigt er das Bild des Arbeitslagers Wies, wo jeder Jugendliche mit 18 seinen Arbeitsdienst verrichten musste. Es sei bedrückend, wenn Politiker heute einen „Bundesdienst“ forderten. Dann bringt Noe immer wieder das Zitat eines Holocaust-Überlebenden an, das wie eine Mahnung wirkt: „Wir möchten nicht, dass unsere Vergangenheit zur Zukunft unserer Kinder wird.“ Oder noch kürzer: „Nie wieder!“

Noe kennt die Nazi-Opfer namentlich: Maria Ziegler aus Steinen wird verhaftet und zu eineinhalb Jahren Gefängnis verurteilt, weil sie jemand verpfiffen hat, einen Fremdsender zu hören. Oder das Schicksal der Wirtin der Lehnacker Krone. Geschwängert von einem polnischen Zwangsarbeiter wird sie letztlich in den Selbstmord getrieben. „Das rechte System ist gnadenlos“, so Noe. Der Abtransport von jüdischen Mitbürgern oder Roma - da hält es den 83-jährigen Noe nicht mehr auf seinem Stuhl. In seinem Archiv sind Fotos vom Abtransport von Kindern mit Behinderung in Wiechs und er stellt den Bezug zur Gegenwart her: „Schopfheim bleibt bunt, denn es wäre schlimm, wenn alle einfarbig wären.“

Augenzeuge berichtet

Unter die Haut geht schließlich der Augenzeugenbericht von Ernst Brenneisen, 93, der schon als Elfjähriger auf dem elterlichen Hof bei Schlächtenhaus schuften musste bis zum Umfallen, weil die Männer im Krieg waren. Es rühre ihn noch heute zu Tränen, wenn er daran denkt, wie nach Kriegsende eine Kinderhand im Hägelberger Wald gefunden wurde. Junge Werwolfsoldaten hatten dort in den letzten Nazi-Tagen drei Zwangsarbeiterjungen umgebracht. Eine vergleichbare Tat geschah am Hirschkopf bei Elbenschwand mit fünf ermordeten Zwangsarbeiten. Brenneisens Ausruf „ach, es war furchtbar!“ kommt einer Mahnung gleich, dass das Geschehene nie wieder passieren darf.